De handel in namaakgoederen is de afgelopen jaren verder gestegen, maakt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maandag bekend.

Inmiddels is de handel in nepartikelen goed voor 3,3 procent van de totale wereldhandel. In 2016 bedroeg de waarde van geïmporteerde namaakgoederen wereldwijd 509 miljard dollar (momenteel zo'n 448 miljard euro). Dit was in 2013 nog 461 miljard euro, oftewel 2,5 procent van de totale wereldhandel.

Schoenen, kleding, lederen goederen, elektrische apparaten, horloges, medische apparaten, parfum, speelgoed, sieraden en medicijnen vormen het grootste deel van de namaakgoederen. Ook is er een toename van minder gebruikelijke spullen, zoals gitaren en bouwmaterialen, te zien.

China en Hongkong zijn de grootste leveranciers van nepartikelen. Ook de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije, Singapore, Thailand en India leveren veel namaak.

De landen die juist de meeste namaakspullen binnenhalen, zijn de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Duitsland. Een steeds groter deel van de nepartikelen wordt in kleine pakketjes per post verzonden.

Namaakgoederen, die inbreuk maken op handelsmerken en copyright, kunnen voor consumenten uiteenlopende gezondheids- en veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Zo kunnen producten brandgevaarlijk zijn of gemaakt zijn met minderwaardige chemicaliën.