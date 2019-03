De prijs van Italiaanse olijfolie is flink gestegen, nadat de oogst van olijven is gedecimeerd door de combinatie van een plantenziekte en vrieskou.

Zo is de prijs van 1 ton extra vergine olijfolie uit Italië in een jaar tijd met 37 procent gestegen naar 5.861 euro, schrijft Financial Times maandag.

De oogst is in 2018 meer dan gehalveerd. In totaal is er 185.000 ton olijfolie geproduceerd, het laagste gewicht in 25 jaar tijd.

Sinds 2013 heeft de bacterie Xylella fastidiosa al tot miljoenen dode olijfbomen geleid. En dit jaar hebbende olijfbomen van landbouwers in de regio Apulië, in de hak van de laars van Italië, nog eens te lijden gehad van lage temperaturen. In deze regio wordt ongeveer de helft van alle olijfolie in Italië geproduceerd.

Goede oogst voor concurrenten in Spanje

Het is al de derde keer in zo'n vijf jaar dat de Italiaanse olijfboeren te maken hebben met een tegenvallende opbrengst. Eerder viel de oogst in 2014 en 2016 enorm tegen.

Ondertussen hebben de concurrenten in Spanje juist te maken met een grotere oogst. Hierdoor is de prijs van de extra vergine olijfolie van Spaanse bodem sinds de tweede helft van vorig jaar onder de 3.000 euro gedaald.

Olijfboeren willen steun van overheid

Italiaanse olijfboeren zijn vanwege de problemen de straat op gegaan. Ze willen steun vanuit de landelijke overheid om de onderzoek te doen naar de bacterie Xylella fastidiosa. Het probleem kon met eerder genomen maatregelen niet opgelost worden.

Verder wordt er gewaarschuwd voor fraude. Goedkopere buitenlandse olijfolie zou gemengd worden met Italiaanse olijfolie en vervolgens worden verkocht als Italiaanse olijfolie.