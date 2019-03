De oud-bestuurders van het Zuid-Afrikaanse meubelwinkelbedrijf Steinhoff hebben jarenlang de winsten van het bedrijf overdreven en zich zo schuldig gemaakt aan een boekhoudschandaal van 6,5 miljard euro, zo is vrijdag bekendgemaakt.

Steinhoff is statutair in Nederland gevestigd en voert in Duitsland het budgetmeubelmerk Conforama.

Bij de fraude was een kleine groep topbestuurders en mensen van buiten het bedrijf betrokken, blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van accountantsorganisatie PwC.

Het bedrijf legde verzonnen en onregelmatige transacties vast met een totale waarde van 6,5 miljard euro van 2009 tot 2017.

Steinhoff is sinds december 2017 verwikkeld in een boekhoudschandaal. Het bedrijf kwam in de financiële problemen nadat het de onregelmatigheden in de boekhouding bekendmaakte. Het aandeel ging zwaar onderuit, waardoor veel partijen op de financiële markten flinke verliezen leden.