Maandagochtend is het weer feest voor de treinforens: NS-medewerkers leggen het werk neer, omdat zij een beter pensioen willen afdwingen. Tot 7.06 uur vertrekken er geen treinen van een flink aantal stations, maar ook daarna zullen de problemen aanhouden.

Is het aan te raden om maandagochtend tegen de baas te zeggen: "Ik werk een dagje thuis, want er is sprake van overmacht?" Of loop je dan het risico in de problemen te raken?

"Nee, dat kun je zeker niet zomaar zeggen", lacht arbeidsjurist Pascal Kruit van Boontje Advocaten. "Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om op het werk te geraken. We wisten ruim op tijd dat deze staking eraan komt, dus je hebt alle tijd om een ander vervoersmiddel te zoeken."

Volgens Kruit is uit een uitspraak van de Hoge Raad eerder gebleken dat woon-werkverkeer voor het risico van de werknemer komt. Het is dus de werknemer die de dupe is van de staking, niet de werkgever.

'Kijk naar andere mogelijkheden om op je werk te komen'

Advocaat arbeidsrecht Jasper van der Voet van Pellicaan Advocaten is het eens met Kruit. "In dit geval moet je ook kijken naar andere mogelijkheden om op het werk te komen. Als die er echt niet zijn, ga dan in overleg met je werkgever."

Vanuit het gezichtspunt van goed werkgeverschap zou de baas je dan, als dat tenminste mogelijk is, een thuiswerkdag kunnen gunnen.

Hoewel de werknemer dus verantwoordelijk is voor het woon-werkverkeer, mag in zo'n overmachtsituatie wel van beide partijen verwacht worden dat ze zich inzetten om het probleem op te lossen.

'Je kunt ook een vrije dag opnemen'

Kijk dus of je misschien met de bus naar je werk kan, met de auto, of dat je misschien kan meerijden met een collega. "En anders kun je altijd nog een vrije dag opnemen", zegt Kruit

Als je tóch thuiswerkt zonder de baas te consulteren, zou die kunnen zeggen dat je geen loon uitbetaald krijgt over die dag. "Geen arbeid, geen loon, dat geldt ook als je zonder toestemming thuiswerkt."

Reden voor ontslag zal het echter niet zijn, denken beide juristen. "Tenzij het het zoveelste conflict met je werkgever is", waarschuwt Van der Voet. "Dan kan het net de druppel zijn."

Het kan je wel op een waarschuwing komen te staan. "Het is hoogst onfatsoenlijk om zomaar thuis te werken", zegt Kruit. "Als je tijdig overlegt, is er vast wel een oplossing voorhanden. Desnoods kan de baas zeggen: neem maar een taxi op mijn kosten."