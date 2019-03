De Amerikaanse chipmaker Qualcomm moet Apple bijna 1 miljard dollar (ruim 880 miljoen euro) in onterecht betaalde licentiegelden terugbetalen in de slepende rechtszaak tussen de twee bedrijven, meldt persbureau Reuters.

Apple gebruikte jarenlang modems van Qualcomm in zijn iPhones. De twee bedrijven hadden een overeenkomst waarbij Apple via zijn iPhone-fabrikanten geld betaalde aan Qualcomm voor het gebruik van de patenten in de modems.

Daarnaast hadden de bedrijven een afspraak waarbij Qualcomm de patentkosten weer terugbetaalde aan Apple, zolang Apple het bedrijf maar niet voor de rechter zou dagen of bij marktregulators zou aangeven.

Twee jaar geleden werd Qualcomm toch door Apple aangeklaagd, omdat het zijn afspraak niet zou zijn nagekomen en bijna 1 miljard dollar aan patentkosten niet had teruggegeven aan Apple.

Qualcomm zegt dat het de terugbetalingen aan Apple heeft stopgezet omdat Apple de samenwerking heeft geschonden door er bij andere telefoonmakers op aan te dringen bij handhavers te klagen.

Daadwerkelijke betaling gebeurt waarschijnlijk niet

De rechter is het eens met Apple en heeft Qualcomm opgedragen de bijna 1 miljard dollar alsnog aan Apple terug te betalen. "Qualcomms illegale praktijken schaden Apple en de volledige industrie", zegt Apple in een verklaring.

De hoofdjurist van Qualcomm is tevreden dat de zaak heeft aangetoond welke rol Apple speelde in het conflict tussen de twee bedrijven. "Hoewel het hof Apples handelen niet ziet als breuk van de overeenkomst met Qualcomm, is de onthulling van Apples rol toch een welkome ontwikkeling", aldus de jurist.

De beslissing van de rechter is pas definitief na de laatste uitspraak in de zaak, waar later deze maand aan wordt begonnen. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat Qualcomm ook daadwerkelijk 1 miljard dollar naar Apple zal overmaken.

Apple weigert namelijk al langer om patentkosten aan Qualcomm te betalen, en ook dat bedrag zou zijn opgelopen tot bijna 1 miljard dollar. Qualcomm gaat er daarom van uit dat de betaling die de rechter nu oplegt, in de praktijk al is vereffend.