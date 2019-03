De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met "ernstige" economische schade als de EU niet met de Verenigde Staten onderhandelt over de handelsrelatie tussen de twee partijen.

Trump deed zijn uitspraak donderdag toen hij de Ierse premier Leo Varadkar ontving in het Witte Huis. Volgens de Amerikaanse president is het in de afgelopen jaren "heel moeilijk" geweest om met de EU te onderhandelen over handel.

"Ze wilden niet met president Obama (Barack Obama, red.) praten en daarvoor wilden ze ook al niet met ons praten", zei Trump donderdagmiddag. "Als ze nu niet met ons willen praten, dan gaan we ernstige economische schade aanrichten. We gaan dan importtarieven heffen over veel Europese producten."

Sinds het aantreden van president Trump botsen de VS en de EU regelmatig op het gebied van handel. Hij klaagde dat de onderlinge handel te veel in het voordeel is van de Europeanen. Om het evenwicht te herstellen, introduceerde hij in mei importheffingen op Europees staal en aluminium.

De EU en de VS hebben wel onderhandeld over het schrappen van de ingevoerde heffingen. De besprekingen zijn echter stilgelegd, omdat de VS ook over landbouwproducten wil onderhandelen. De EU weigert dat tot dusver.

Donderdag stemde het Europees Parlement nog tegen een motie om de onderhandelingen met Washington voort te zetten. Deze stap heeft tot extra handelsspanningen geleid.