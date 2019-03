Het treinverkeer zal maandagochtend in meerdere grote steden ernstig verstoord raken, omdat medewerkers van verschillende vervoerders ruim een uur gaan staken. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zal het werk worden neergelegd.

De staking zal 66 minuten duren. Vanuit een groot aantal steden vertrekken de eerste treinen pas vanaf 7.06 uur. Hierna wordt de normale dienstregeling weer opgestart.

De actie vindt in de volgende steden plaats: Den Helder, Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, Utrecht, Zwolle, Den Haag, Hengelo, Enschede, Arnhem, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Maastricht en Heerlen. De bonden verwachten dat het aantal standplaatsen nog uitgebreid zal worden.

FNV, CNV en VVMC doen mee met de staking. NS-medewerkers leggen het werk neer, omdat ze een beter pensioen willen. Ze eisen een pensioen vanaf 66 jaar en daarom is gekozen voor een staking van 66 minuten.

'Actie heeft flinke consequenties voor treinverkeer in het hele land'

De NS laat donderdag in een reactie weten nog niet te kunnen inschatten hoe groot de consequenties van de acties zullen zijn. "We hebben het nieuws net gehoord", aldus een woordvoerder.

"We weten niet hoeveel medewerkers gehoor geven aan de oproep. Maar de kans is groot dat de actie maandagochtend, hoe kort ook, flinke consequenties gaat hebben voor het treinverkeer in het hele land."

Henri Janssen, bestuurder bij FNV Spoor, stelt dat dit signaal van de NS-medewerkers hard nodig is. "We geven dit signaal nu af om te voorkomen dat we straks allemaal steeds langer moeten doorwerken. Dit gaat om een fatsoenlijk en tijdig pensioen voor iedereen. Daarom hopen we dat het publiek en de reizigers begrip hebben voor de actie."

Ook staking stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag

Maandag zijn er ook stakingen in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Metro's, trams en stadsbussen rijden tussen 6.00 uur en 7.06 uur niet. Deze acties maken ook deel uit van acties voor een goed pensioen.

In andere sectoren is maandag ook een stakingsdag. Zo zijn er acties in de bouw, de metaal en in de schoonmaaksector. In deze branches wordt opgeroepen tot een 24-uursstaking. Ook in de havens in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt volgens de bonden gestaakt.