Veel biologische producten in de Europese Unie kunnen niet getraceerd worden naar de landbouwproducent, schrijft de Europese Rekenkamer donderdag in een onderzoek. In sommige gevallen duurde het wel drie maanden om de producent van een biologisch landbouwproduct te traceren.

De EU gebruikt een controlesysteem om te bepalen of een product biologisch is of niet. Een andere manier om dit te bepalen, zoals wetenschappelijk onderzoek naar een product, is er namelijk niet.

Volgens de rekenkamer is dit controlesysteem, dat de hele toeleveringsketen van een product omvat, in de laatste jaren verbeterd. Toch heeft het systeem nog aardig wat problemen, schrijft het controleorgaan.

Allereerst zijn de handhavingsmaatregelen bij het opleggen van sancties voor het niet naleven van de regels niet gelijk in de Europese Unie. Daarbij communiceren lidstaten en controleorganen in het geval van niet-naleving niet snel genoeg, stelt de rekenkamer.

Het controleorgaan beveelt de Europese Commissie aan om meer checks uit te voeren in de hele productieketen om zo de traceerbaarheid van biologische producten te verbeteren.