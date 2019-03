RTL Group investeert de komende drie jaar 350 miljoen euro in zogeheten video-on-demanddiensten. Dat maakt het Europese mediaconcern, waar ook de Nederlandse RTL-zenders en Videoland onder vallen, donderdag bekend naast de jaarcijfers over 2018.

Het geld moet in Nederland naar nieuwe eigen programma's en series voor de videoplatformen gaan en wordt ook deels gebruikt voor technische innovatie.

"Dat kijkers minder tv kijken is een feit. Gelukkig hebben wij met Videoland in een vroeg stadium geïnvesteerd in video on demand, waardoor de Nederlandse kijker een uitstekend lokaal alternatief heeft voor de grote internationale VOD-partijen", zegt topman Sven Sauvé van RTL Nederland in een toelichting op de grote investering. "De groei van het aantal abonnees met 135 procent bewijst dat."

RTL Group behaalde in 2018 een recordomzet van ruim 6,5 miljard euro. Dat is meer dan het jaar ervoor, toen de omzet nog zo'n 6,3 miljard euro bedroeg. De nettowinst nam wel af, van 837 miljoen naar 785 miljoen euro.

Het mediaconcern is actief in elf Europese landen, waar het 45 tv-zenders en 32 radiostations heeft.