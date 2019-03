De familie achter de Edmond de Rothschild-bank is van plan om de onderneming van de beurs te halen, meldt het bedrijf woensdag. De familie wil de bancaire activiteiten consolideren.

Aandeelhouders krijgen 17.945 Zwitserse frank (15.784 euro) in contanten per aandeel of 15.500 frank na aftrekking van het voorgestelde dividend. Het aandeel sloot dinsdag op 16.400 frank en steeg woensdag naar een prijs van 17.500 frank.

Edmond de Rothschild Group werd in 1953 opgericht en beheert een vermogen van 170 miljard Zwitserse frank. De bank heeft een omzet van 1,1 miljard frank. Het bedrijf voert niet alleen bancaire activiteiten uit, maar heeft bijvoorbeeld ook wijngaarden in Frankrijk, Spanje en Zuid-Afrika en is eigenaar van luxehotels en boerderijen.

Het grootste deel van de bank, ruim 90 procent, is al in handen van verschillende leden van de familie De Rothschild. Zo is baron Benjamin de Rothschild, de zoon van de gelijknamige oprichter van de bank, voorzitter van bestuursraad en overziet zijn vrouw Ariane de Rothschild de dagelijkse activiteiten.