In 95 procent van de gevallen is de taxatiewaarde van een woning gelijk aan of hoger dan de de koopsom. Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) woensdag na onderzoek naar de betrouwbaarheid van woningtaxaties. De centrale bank concludeert dat dit duidt op systematische overwaardering van woningen.

De resultaten van het DNB-onderzoek zijn gebaseerd op ruim 200.000 woningtaxaties in de periode 2012-2017.

In deze periode lag de taxatiewaarde in bijna 60 procent van de gevallen boven de koopsom. De taxatiewaarde was in een derde van de gevallen gelijk aan de koopsom. In slechts 5 procent van de gevallen ligt de taxatiewaarde onder de koopsom.

Volgens DNB suggereert dit dat taxateurs zich laten leiden door de koopsom van een woning in plaats van de waarde onafhankelijk te bepalen.

De centrale bank concludeert dat er maatregelen nodig zijn om de onafhankelijkheid van woningtaxaties te verbeteren. Hiermee zou, volgens DNB, ook de kwaliteit verbeterd worden.