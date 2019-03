De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat KPN stopt met het berekenen van onterechte toeslagen op tarieven voor het doorzetten van gesprekken van andere mobiele aanbieders, maakt de ACM dinsdag bekend.

Als KPN dat niet doet, moet het bedrijf 100.000 euro per dag betalen, met een maximum van 1 miljoen euro. Andere telecomaanbieders betalen te veel aan KPN, oordeelt de toezichthouder, vandaar de last onder dwangsom.

KPN laat in een reactie weten te zullen voldoen aan de eisen van de ACM en dus te stoppen met het rekenen van de toeslagen. "Maar we tekenen wel bezwaar aan, omdat we willen weten wie er nu gelijk heeft", zegt een woordvoerder.

Het concern is al een tijd met de ACM in gesprek over de kwestie, maar de twee partijen zijn het niet eens geworden. "Wij vinden dat we die toeslagen wel mogen rekenen", aldus de woordvoerder.

KPN rekent voor sommige aanbieders een toeslag voor gespreksafgifte. Dat is het doorzetten van gesprekken van een andere telecomaanbieder naar een eindgebruiker van KPN. De ACM hanteert hiervoor maximumtarieven, maar KPN rekent een toeslag boven op dit tarief.

KPN moet met terugwerkende kracht juiste tarieven gaan rekenen

Van de ACM moet KPN de juiste tarieven gaan rekenen, niet alleen in de toekomst, maar ook met terugwerkende kracht vanaf 12 juli 2017.

KPN kan niet zeggen hoeveel er hierdoor precies terugbetaald moet worden, maar het bedrag ligt volgens de woordvoerder "stukken lager" dan de totale last.

In juli 2017 gingen er nieuwe regels rond de tarieven voor gespreksafgifte gelden. Om te voorkomen dat telecombedrijven te hoge tarieven rekenen, heeft de ACM hier een maximum aan verbonden.