De Amerikaanse investeerder Blackstone koopt naar verluidt voor 200 miljoen euro aan huurpanden van particuliere beleggers in Amsterdam en Rotterdam, meldt Het Financieele Dagblad dinsdag op basis van anonieme bronnen.

In april zouden de panden worden overgedragen aan de investeerder.

Volgens Het Financieele Dagblad komt het niet vaak voor dat grote buitenlandse investeerders op deze manier een portfolio opbouwen. Eerdere grote beleggers kochten bestaande portefeuilles huurwoningen van andere grote partijen.

In de laatste jaren betreden steeds meer grote internationale beleggers de Nederlandse huurmarkt. In 2018 investeerden deze partijen volgens woningmarktonderzoeker Capital Value ongeveer 2 miljard euro in huurwoningen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Vorig jaar hadden 32 buitenlandse beleggers zo'n 45.000 woningen in bezit.