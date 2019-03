Het Verenigd Koninkrijk trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog negentien dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien. In deze rubriek proberen we één vraag te beantwoorden: wat gebeurde er deze week in Brexit-land?

Net als op 15 januari zullen Britse parlementariërs dinsdag stemmen over het scheidingsakkoord van de Britse premier Theresa May. In januari werd dit akkoord nog van tafel geveegd. May verloor de stemming met maar liefst 230 stemmen verschil, een historische nederlaag.

Heeft May de stemmen dit keer wel?

Zoals het er nu naar uitziet, is de kans wederom klein dat het Britse Lagerhuis akkoord gaat met het akkoord van May. In de afgelopen twee maanden is de situatie in Westminster niet veranderd, simpelweg omdat de premier ook niet van standpunt is veranderd. Het akkoord dat er ook in januari lag, ligt er nu nog steeds.

De rechtervleugel van de Conservatieve Partij, de zogeheten 'Brexiteers', zijn nog steeds tegen Mays akkoord, omdat er nog niets is veranderd aan de 'backstop'-regeling. Deze regeling moet voorkomen dat er nooit meer een harde grens verschijnt tussen Noord-Ierland en Ierland.

Van haar overburen in het parlement heeft May ook nog geen extra stemmen kunnen stelen, zo lijkt het. Een voorstel van de Labour-partij om May te steunen in ruil voor een 'zachtere' Brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk in een permanente douane-unie met de EU blijft, werd snel afgewezen door de premier.

May schuift dus niet op. Heeft ze geprobeerd om extra stemmen te winnen?

Ja, deze week probeerde May op drie manieren Labour-parlementariërs zover te krijgen om voor haar deal te stemmen. De premier richt zich met name op stemmen van Labour, omdat de partij tot op het bot verdeeld is over de Britse uittreding uit de EU.

Dit deed ze allereerst door beloftes te doen over de rechten van Britse werknemers. Deze zullen niet achteruitgaan na het vertrek uit de EU, beloofde May. De grootste Britse vakbond, Trades Union Congress, liet zich kritisch uit over de belofte van May. Volgens de vakbond zijn het slechts "heel kleine procedurele aanpassingen", die niets doen om de rechten van werknemers te beschermen.

'Britse regering koopt stemmen'

Ook presenteerde May een plan om 1,6 miljard pond (zo'n 1,85 miljard euro) te investeren in armere regio's in Engeland, gebieden die voornamelijk voor een Brexit stemden in 2016.

Al snel werd dit investeringspotje door de Britse oppositie omgedoopt tot een poging tot omkoping. Onder anderen parlementslid Anna Soubry, die twee weken geleden uit de Conservatieve Partij stapte en uitgesproken voorstander is van een tweede referendum, noemde het plan een "wanhopige poging om stemmen te kopen".

Naast het nieuwe investeringspotje en de belofte over de rechten van werknemers, zei May ook te kijken naar een mogelijke stemming in het Lagerhuis over de toekomstige relatie met de EU. Vergeet niet, de onderhandelingen over de toekomstige relatie beginnen pas als er een akkoord is bereikt over de scheiding.

Mays laatste hoop, een advocaat met een bombastische stem

Inclusief dinsdag heeft May nog twee werkdagen om ervoor te zorgen dat ten minste 320 Lagerhuisleden zich achter haar scheidingsakkoord scharen. Aangezien de poging om Labour-parlementariërs binnen te halen mislukte, is al haar hoop gevestigd op één man: Geoffrey Cox.

Cox, die bekendstaat om zijn bombastische manier van spreken, is de hoogste juridische adviseur van de Britse regering en leidt de onderhandelingen met de EU over de backstop. Hij is al wekenlang in gesprek met EU-onderhandelaar Michel Barnier over het verkrijgen van juridisch bindende garanties dat het VK niet voor eeuwig in de noodregeling 'vast blijft zitten'.

“De enige zekerheid is onzekerheid als de stemming wordt verloren” Theresa May, Britse premier

Tot dusver hebben deze onderhandelingen te weinig opgeleverd voor de regering van May. Hierdoor ziet het ernaar uit dat de 'Brexiteers' uit de Conservatieve Partij en de Noord-Ierse gedoogpartij DUP ook dinsdag tegen zullen stemmen. Pas als Cox iets los weet te weken, zou dit kunnen veranderen.

Waarschuwing van May in aanloop naar stemming over scheidingsakkoord

Vrijdag gaf premier May nog een laatste waarschuwing aan de rechtervleugel van haar partij. In een loods in de vissersstad Grimsby waarschuwde ze dat wanneer het scheidingsakkoord wordt weggestemd er mogelijk helemaal geen Brexit komt. "De enige zekerheid is dan onzekerheid", stelde May.