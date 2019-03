Zaterdag begint de opheffingsuitverkoop bij de 91 sluitende Intertoys-filialen. Dat betekent drukte, een sluiting tijdens de lunch en huilende kinderen aan de balie, zeggen deze verkoopmedewerkers.

Het is echt heel druk, vertelt verkoopmedewerkster Sandy (achternaam niet bekend, red.) die vandaag in Delft werkt. "Normaal gesproken komen mensen rustig binnen halverwege de ochtend. Maar vandaag stond om 8.45 uur het hele plein al vol met mensen te wachten tot we opengaan."

Het filiaal in Delft moest tijdens de lunchpauze dicht, zodat alle medewerkers even rustig konden eten, vertelt Sandy.

“De rij staat tot helemaal aan de Barbiepoppen” Sandy, verkoopmedewerkster

Op 21 februari werd de speelgoedketen failliet verklaard. Dankzij Portugese investeerder Green Swan maakt Intertoys een doorstart, maar negentig winkels sluiten alsnog de deuren.

De kortingen in de sluitende Intertoys-filialen gaan van 10 tot 30 procent, vertelt filiaalmanager van een Intertoys in Delfzijl. "Het is enorm druk hier. Dat hadden we niet verwacht, want de kortingen zijn niet zo heel hoog. Tot 12.00 uur stonden we steeds met twee man, tijdens de lunch werd het wat rustiger."

'Omzet om 11.00 uur al hoger dan vorige zaterdag'

In Den Helder sluiten binnenkort beide Intertoys-filialen. Verkoopmedewerkster Laysa van de Kamp heeft nog niet stilgezeten, vertelt ze, en met de omzet gaat het vandaag geweldig. "Vanochtend kwam er iemand van het management even kijken, en die zag dat de omzet om 11.00 uur al hoger was dan de hele vorige zaterdag."

De rijen zijn op zaterdag vaak lang, vertelt Van de Kamp, maar vandaag staat er een rij helemaal tot aan de Barbiepoppen.

"Onze klanten vinden het echt heel jammer. Een paar vertelden me dat ze nu al cadeautjes inslaan voor verjaardagen in de zomer. Het spellenvak is helemaal leeg, games voor de PlayStation gaan supergoed. Zelfs Lego en Playmobil worden veel verkocht, maar daar zit niet eens korting op."

Huilende kinderen aan de balie krijgen een kleurplaat, zegt Van de Kamp. "Het is best zielig. Ze komen hier elke zaterdag met vriendjes kijken wat er te koop is. Dat kan nu niet meer, want allebei de filialen gaan dicht in Den Helder."

Hoe het met hun baan zit? "Ik word ontslagen", zegt Sandy. Van de Kamp is naar een bijeenkomst van het UWV geweest, maar vindt wel iets anders, denkt ze. "Ik ben zeventien en woon nog thuis. Ik vind het heel jammer van de lieve klanten en voor mijn collega's, maar voor mij is het niet zo erg."