In vijf jaar tijd nam het aantal gasten in Nederlandse campings en hotels met ruim tien miljoen toe. Er logeerden in 2018 ruim 44 miljoen gasten bij Nederlandse accommodaties. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van alle gasten steeg het aantal gasten op campings vorig jaar het hardst, met 10 procent naar ruim vier miljoen gasten. Er waren vooral meer Duitse en Belgische kampeerders. De meeste gasten logeerden in hotels, pensions en bed and breakfasts. In 2018 verbleven hier dertig miljoen gasten.

De meeste gasten komen uit Nederland, maar ook het aantal toeristen uit het buitenland groeit. Van de 44 miljoen mensen kwamen er negentien miljoen uit het buitenland. Ook steeg het aantal overnachtingen.

Zeeland was het meest in trek bij buitenlandse kampeerders: van de 1,2 miljoen buitenlandse campinggasten in 2018 verbleven er 327.000 in Zeeland.