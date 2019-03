De Amerikaanse president Donald Trump heeft er nog altijd vertrouwen in dat er een handelsovereenkomst wordt gesloten met China. Maar zowel met als zonder deal redden de Verenigde Staten zich prima, zo zei hij vrijdag.

"Ik heb er alle vertrouwen in, maar als we geen goede deal kunnen maken voor de VS, sluiten we geen overeenkomst", aldus Trump.

Donderdag werd bekend dat China betwijfelt of er snel een akkoord getekend wordt met de Verenigde Staten. Ook zou de Chinese president Xi Jinping mogelijk willen afzien van een ontmoeting met Trump.

"Dat heb ik niet gehoord", zei Trump in een reactie. "Ik denk dat we het goed doen. We doen het in beide gevallen goed, met of zonder deal."

Een akkoord moet een einde maken aan de handelsoorlog tussen de twee grootmachten. Eerder deze maand werd de verwachting uitgesproken dat de Amerikaanse president en Xi Jinping op 27 maart formeel tot een akkoord kunnen komen.

Nog geen akkoord over aantal belangrijke thema's

Nu lijken er toch nog belangrijke thema's te zijn waarover geen akkoord is bereikt, waaronder een mechanisme dat erop toeziet dat China het akkoord naleeft. Daarnaast zouden de twee landen het nog niet eens zijn over wanneer de huidige handelstarieven worden geschrapt.

De Chinese export liet in februari de grootste daling in drie jaar zien, terwijl de import voor de derde achtereenvolgende maand afnam.

China en de VS zijn sinds de zomer van 2018 verwikkeld in een handelsoorlog, waarin de twee landen elkaar bestoken met invoerrechten.