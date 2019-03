In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt op maandag 18 maart voor 66 minuten het werk neergelegd in het lokale openbaar vervoer, zegt vakbond FNV. De vakbond wil dat de AOW-leeftijd op 66 jaar blijft.

De staking vindt plaats in de ochtend van 6.00 uur tot 7.06 uur, zegt FNV, maar de stadsbussen, trams en metro's van voor 06.00 uur vervallen ook.

"Mensen die normaal vroeg vertrekken, zijn op maandag 18 maart later op hun werk", zegt Eric Vermeulen, bestuurder bij FNV Stadsvervoer. "Maar we doen dit om te voorkomen dat we straks allemaal aanzienlijk langer moeten doorwerken. Dit gaat iedereen aan en we hopen dan ook op begrip van het publiek en de reizigers."

Naast de staking in het ov roept de vakbond ook werknemers in de bouw, metaal en schoonmaaksector op tot een 24 uursstaking. In de loop van komende week wordt duidelijk hoeveel animo hiervoor is, zegt een woordvoerder van FNV. "Mensen beraden zich of ze bij hun bedrijf de zaak platleggen of dat ze het op een andere manier oplossen."