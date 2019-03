China denkt niet dat er snel een akkoord getekend wordt met de Verenigde Staten om een eind te maken aan de handelsoorlog tussen de twee landen. Dat schrijft The New York Times (NYT) donderdag op basis van bronnen betrokken bij de onderhandelingen.

Ondanks de vooruitgang die beide partijen geboekt hebben in de afgelopen weken twijfelen de Chinezen dat de deal snel beklonken wordt.

Zo zijn er nog belangrijke thema's waar de twee landen nog geen akkoord over hebben bereikt, schrijft het Amerikaanse dagblad. Er is onder meer geen overeenstemming bereikt over een mechanisme die erop toeziet dat China het akkoord naleeft. Ook is er nog geen akkoord over wanneer de huidige handelstarieven worden geschrapt.

Daarbij schrijft NYT dat de Chinezen vrezen dat de Amerikaanse president Donald Trump op het laatste moment nog van mening gaat veranderen over gemaakte afspraken.

Door de onderzekerheid staat een ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping ook op de tocht, meldt de krant. Maandag schreef The Wall Street Journal dat de partijen elkaar naderden en mogelijk op 27 maart tot een formeel akkoord konden komen.