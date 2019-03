De Europese Centrale Bank (ECB) ziet zich genoodzaakt opnieuw goedkope leningen aan financiële instellingen in de eurozone te verstrekken, maakt de centrale bank donderdag bekend.

De ECB gaat in september 2019 met een derde programma zogeheten TLTRO's starten.

In dat programma kunnen banken met onderpand tegen een goedkope rente geld lenen van de centrale bank. Het programma loopt tot en met maart 2021.

De ECB zegt met de maatregel de gunstige condities te willen behouden in de financiering van banken. Het idee is dat banken met de goedkope financiering van de centrale bank op hun beurt tegen een lage rente kunnen lenen aan consumenten en bedrijven.

Dit moet de economie en zo ook de inflatie, de stijging van het prijspeil, ondersteunen.

Lagere groeiverwachting

De centrale bank heeft de groeiverwachting voor dit jaar voor de eurozone flink verlaagd, van 1,7 procent naar 1,1 procent. Ook de inflatieverwachting voor 2019 is verlaagd, van 1,6 procent naar 1,2 procent.

Tegen het einde van het jaar verwacht de ECB dat de inflatie verder daalt, hoewel voor de middellange termijn de inflatie weer zal stijgen, aldus de centrale bank. In 2020 en 2021 verwacht de ECB een inflatie van respectievelijk 1,5 procent en 1,6 procent.

De centrale bank stelt de groeiverwachting voor 2020 en 2021 bij naar respectievelijk 1,6 procent en 1,5 procent.

Risico's zijn nog altijd negatief

De ECB heeft als doel om de inflatie op de middellange termijn op iets onder de 2 procent te houden. Na een hoogtepunt in oktober 2018 daalt de inflatie echter juist weer.

ECB-president Mario Draghi vertelde in een toelichting dat de risico's nog altijd vooral negatief zijn. Zo heeft de economie in de eurozone last van geopolitieke risico's en handelsbeperkingen. Hij gaf verder aan dat de besluiten unaniem zijn genomen.

Verder zegt het bestuur van de ECB de huidige lage rentes te behouden tot minstens eind 2019. Banken kunnen bij de centrale bank lenen tegen een rente van 0 procent en betalen een depositorente van 0,4 procent.

Krimpende economie en lagere inflatie

De ECB wordt geconfronteerd met een krimpende economie en lagere inflatie in de eurozone.

Dat is onderdeel van een bredere vertraging van de economische groei in de eurozone. De Italiaanse economie kwam onlangs in een recessie terecht, terwijl de Duitse economie maar net ontsnapte aan een recessie in het vierde kwartaal.

De OESO verlaagde de groeiverwachting voor de eurozone voor 2019. Voor Italië wordt zelfs een krimp van 0,2 procent verwacht. In Nederland verlaagde het Centraal Planbureau (CPB) de groeiverwachting voor 2019 naar 1,5 procent. In de zomer ging het CPB nog uit van een groei van 2,7 procent.