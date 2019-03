Nederland behoort tot de landen met het laagste aandeel vrouwen in managersposities in de Europese Unie. Ongeveer 29 procent van de Nederlandse managers is vrouw, terwijl in landen als Letland en Polen dit percentage op respectievelijk 56 en 47 procent ligt.

Het Europese statistiekbureau Eurostat publiceerde de cijfers donderdag in aanloop naar Internationale Vrouwendag, die dit jaar op vrijdag valt. Eurostat maakt bij de cijfers onderscheid tussen drie categorieën: managers, leden van de raad van bestuur (RvB) en mensen in hogere leidinggevende functies.

Qua managersposities laat Nederland alleen Cyprus en Luxemburg achter zich in de ranglijst, met respectievelijk 23 en 15 procent vrouwen in managersposities. Eurostat beschouwt de cijfers van Luxemburg overigens als onbetrouwbaar.

Nederland scoort beter met vrouwen in Raad van Bestuur

Wanneer het gaat om RvB-plekken en hogere leidingevende posities staat Nederland in vergelijking met de andere EU-landen minder laag in de ranglijsten. 37 procent van de Nederlandse leden van de RvB zijn vrouwelijk, tegenover gemiddeld 27 procent in de Europese Unie.

Slechts 17 procent van de hogere leidinggevende functies in Nederland behoren tot een vrouw. Dit is gelijk aan het EU-gemiddelde. In Oostenrijk ligt dit percentage nog veel lager: slechts 5 procent van de hogere leidinggevene posities worden ingevuld door een vrouw.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, reageert teleurgesteld op de cijfers. "We leven in 2019 en op het gebied van gendergelijkheid gaan we nog steeds met een slakkengangetje vooruit", stelt Timmermans. "Het is tijd dat mannen en vrouwen samen naar gelijkheid gaan streven."