De visserijcommissie van het Europees Parlement heeft zoals verwacht voor het verbod op pulsvisserij gestemd. Het hele Europese Parlement stemt over ruim een maand. Het is onwaarschijnlijk dat zij dan tegen het verbod stemmen.

Nederland heeft momenteel een kottervloot van zo'n tachtig schepen. Tot het definitieve verbod mag 5 procent van de Nederlandse kotters de technologie blijven gebruiken, maar het is onduidelijk hoeveel boten dat in de praktijk worden. De overige vergunningen vervallen al in 2019.

Alle lidstaten stemden al eerder in en de meerderheid van de ambassadeurs van landen ging akkoord met het afbouwen van het aantal vergunningen.

Onduidelijkheid over schadelijkheid pulsvissen

De reden voor de afschaffing van pulsvissen is echter opvallend. Frankrijk stelt dat pulsvissen juist slecht is voor het milieu, hoewel daar geen wetenschappelijk bewijs voor is. De Franse lobby blijkt echter sterk.

Met pulsvissen worden vissen met elektrische schokken een net in gedreven. Dit is een alternatief voor het zogeheten boomkorvissen, waarbij een net over de bodem van de zee wordt gesleept. Een werkwijze waarbij de bodem beschadigd raakt. Pulsvissen zou duurzamer hierdoor duurzamer zijn en minder schadelijk voor de zeebodem.

In Nederland werd eerder erg negatief gereageerd op de dreiging van de afschaffing. De Nederlandse vissers investeerden 30 miljoen euro in de nieuwe techniek, en klommen ermee uit een financieel dal.

'Onbegrijpelijk verbod'

"Wij vinden het onbegrijpelijk dat er een verbod komt op een duurzame en innovatieve manier van vissen", zei een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nog in februari. Vissers die in het nauw komen door een verbod, worden door de overheid geholpen om over te stappen op andere vismethoden.

Mogelijk wordt Nederland door de Europese Commissie nog aangeklaagd, omdat er te veel vergunningen voor pulsvissen werden uitgegeven. Minister van Landbouw Carola Schouten ontkent dat er fouten zijn gemaakt.