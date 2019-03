De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat de Italiaanse economie dit jaar met 0,2 procent zal krimpen.

Een flinke verlaging ten opzichte van een eerdere voorspelling in november. Toen ging de organisatie nog uit van 0,9 procent groei in het Zuid-Europese land.

Voor de gehele eurozone is de groeiverwachting bijna gehalveerd. In de nieuwe voorspelling gaat de OESO uit van 1 procent groei in het eurogebied. Dit was in november nog 1,8 procent.

De Duitse economische groei halveert naar verwachting van 1,4 procent in 2018 naar 0,7 procent in 2019. De Franse economische groei blijft enigszins op niveau met een voorspelde toename van 1,3 procent in 2019.

De groeiverwachting voor de wereldeconomie is verlaagd naar 3,3 procent in 2019 en 3,4 procent in 2020.