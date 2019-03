Maaltijdboxbezorger HelloFresh heeft vorig jaar een nettoverlies van 82,8 miljoen euro geleden. Dat is 6,7 procent minder verlies dan in 2017, meldt het concern woensdag. In 2017 boekte het bedrijf nog een nettoverlies van 88,8 miljoen euro.

HelloFresh, dat inmiddels acht jaar bestaat, zag de omzet in 2018 met 41,4 procent stijgen naar 1,28 miljard euro.

HelloFresh kijkt zelf liever naar het aangepaste brutoverlies, het zogeheten adjusted ebitda (aebitda), waarin onder meer wordt gecorrigeerd voor speciale uitgaven en aandelen voor het personeel. Dit verlies daalde van 70,1 miljoen euro in 2017 naar 54,5 miljoen euro in 2018.

Topman Dominik Richter, medeoprichter van het Duitse bedrijf, zegt in een persbericht dat 2018 het succesvolste jaar was voor HelloFresh. Het concern verwacht dit jaar de omzet met 25 tot 30 procent te verhogen en ergens in 2019 quitte te draaien.