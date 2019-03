Het aandeel Ajax is woensdag 10,7 procent gestegen op de Amsterdamse beurs. De club verzekerde zich van deelname aan de kwartfinale van de Champions League door met 1-4 te winnen van Real Madrid in de Spaanse hoofdstad.

Voor een aandeel werd woensdagochtend 17 euro betaald, nadat het fonds dinsdag nog 15,30 euro per aandeel waard was.

Het is voor het eerst sinds 2003 dat Ajax de laatste acht van de Champions League haalt. De laatste Nederlandse club in de kwartfinales was PSV in 2007.

Dankzij de stunt stijgen de inkomsten uit de Champions League voor Ajax naar zo'n 75 miljoen euro. In sommige jaren heeft Ajax een deel van de inkomsten uitgekeerd aan de aandeelhouders. Zo werden in 2017 en 2015 enkele centen per aandeel uitgekeerd na goede resultaten in het voorgaande jaar.