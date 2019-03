De Britse krant Financial Times (FT) heeft een meerderheidsbelang genomen in het Amsterdamse mediabedrijf The Next Web.

Dat maken de bedrijven dinsdag bekend. Financiële details zijn niet bekend. Het is de eerste keer dat FT een meerderheidsbelang neemt in een bedrijf in continentaal Europa.

The Next Web (TNW) is in 2006 opgericht door Boris Veldhuijzen van Zanten and Patrick de Laive. TNW richt zich vooral op technologie en startups in Europa.

Naast de website organiseert het bedrijf gelijknamige evenementen voor startups en techondernemers. Daarnaast startte het een startupdatabase en een hub voor startups in Amsterdam. De twee oprichters zullen aanblijven na de overname.