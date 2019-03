De Russische Troika Bank waste jarenlang miljarden euro's wit, en sluisde het geld via twee zwakke Litouwse banken door naar Europa en de Verenigde Staten. Bijna 1 miljard euro kwam in Nederland terecht, waar er onder meer twee luxejachten van werden gekocht. Dat concluderen onderzoeksjournalisten verbonden aan het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) maandag.

De journalisten deelden hun bevindingen met 21 media wereldwijd, waaronder Trouw en De Groene Amsterdammer in Nederland.

Ze baseren zich op gelekte bankgegevens van Snoras AB en Ukio Bankas, twee Litouwse banken die in 2011 en 2013 werden gesloten omdat ze witwassen onvoldoende zouden tegengaan. Via deze banken kwam het geld ook naar Nederland, waar het voor het grootste deel bij kleine banken Amsterdam Trade Bank (ATB) en GarantiBank terechtkwam.

ATB wordt al langer beschuldigd van matig optreden om witwassen tegen te gaan. De bank is onderdeel van de Russische Alfa-Bank, die in handen is van de bekende Russische zakenman Mikhail Fridman.

'ING en ABN Amro ook betrokken'

Kleinere bedragen gingen naar ING en ABN Amro. De eerstgenoemde bleef volgens De Groene Amsterdammer tot 2013 werken met een bedrijf waarvan al vier jaar werd vermoed dat het betrokken was bij witwassen. Via een onderdeel van ABN verliepen verdachte transacties ter hoogte van 190 miljoen euro.

Het geld dat werd witgewassen was onder meer afkomstig uit Russische fraudezaken. Dit werd vermengd met privégeld van nationale politici en oligarchen. De bedragen werden in Nederland onder meer gebruikt voor de aankoop van twee luxejachten bij scheepsbouwer Heesen.

De Nederlandse banken die betrokken zouden zijn bij de witwaspraktijken, willen niet reageren op de aantijgingen.