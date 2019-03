De koopkracht van Nederlanders gaat er dit jaar ondanks de fors gestegen energierekening gemiddeld met 1,6 procent op vooruit. Volgend jaar komt daar nog eens 1,3 procent bij, stelt het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag in een nieuwe raming.

Het CPB heeft wel de voorspelling voor de groei van de economie opnieuw verlaagd. Voor zowel dit jaar als volgend jaar verwacht het bureau een groei van 1,5 procent.

Een half jaar terug zag het CPB de economische groei nog een stuk rooskleuriger in. In de raming van juni vorig jaar voorspelde het instituut nog een economische groei van 2,7 procent voor 2019. De groei lag jarenlang boven de 2 procent.

In de loop van het jaar werd die voorspelling stapsgewijs verlaagd naar 2,2 procent in december. Eerder werd al opgemerkt dat de piek van de economische groei achter ons ligt.

Volgens het CPB groeit de internationale handel in een lager tempo en is dat zichtbaar in de Nederlandse uitvoer. Ook hebben internationale onzekerheden, zoals het handelsbeleid van de Verenigde Staten, de aanstaande Brexit en de groeivertraging van de Chinese economie invloed.

'Economie kan tegen een stootje'

"De economie schakelt terug naar een normaler toerental, maar kan tegen een stootje", zegt Laura van Geest, directeur van het CPB.

De werkloosheid in Nederland blijft laag, verwacht het CPB. Voor dit jaar wordt net als in 2018 een werkloosheid van 3,8 procent voorzien. In 2020 kan deze weer licht oplopen naar 4 procent.