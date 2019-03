De inflatie in Turkije is met 19,7 procent in februari naar het laagste niveau in een halfjaar gedaald, zo blijkt maandag uit cijfers van het Turkse statistiekbureau Turkstat.

Analisten rekenden op een inflatie van 19,9 procent op jaarbasis. Een maand eerder stegen de consumentenprijzen nog met 20,4 procent.

Sinds de Turkse inflatie in de zomer van vorig jaar een vlucht nam en de Turkse munt een duikvlucht maakte, heeft de regering allerlei maatregelen genomen.

Zo werden supermarkten met boetes gedwongen hun prijzen niet te verhogen. Sommige private ondernemingen gingen akkoord met een prijsverlaging van 10 procent.

Sindsdien heeft de inflatie ook een dalende lijn ingezet. In oktober werd een hoogtepunt bereikt van 25,24 procent. Ook de lira is gedeeltelijk hersteld van de schade die de munt in augustus en september opliep. Deze maandag moest 6,11 lira worden neergelegd voor een euro, terwijl dit in augustus en september nog bijna 8 lira was.