Het aantal hectare waarop eiwithoudende gewassen zoals sojabonen en luzerne worden verbouwd, kwam vorig jaar uit op 9.000 hectare. Dat is 38 procent meer dan in 2008, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Alle eiwithoudende gewassen besloegen meer hectares dan tien jaar geleden, maar de groei van het meest geteelde eiwithoudende gewas luzerne, bleef de laatste jaren beperkt.

Eiwithoudende gewassen worden gebruikt voor menselijke consumptie, als diervoeder en als groenbemester. Zo dient lupine als grondstof voor vleesvervangers. Ook sojabonen en lupinebonen worden geteeld voor menselijke consumptie, maar ook als grondstof voor diervoeders. Luzerne wordt verbouwd als groenbemester en als veevoer.

Gewassen als luzerne, sojabonen, (niet-bittere) lupinen, veldbonen en voedererwten zijn samen goed voor ongeveer 0,5 procent van de totale landbouwgrond.

Gevreesd wordt dat de beschikbaarheid van eiwithoudende gewassen onder druk komt te staan doordat de vraag vanuit landen als China en India groeit. De Europese Unie probeert daarom het zelf verbouwen van eiwitrijke gewassen te stimuleren. Nu is de EU nog grotendeels afhankelijk van invoer.

In vergelijking met de grote sojaproducerende landen is de productie van sojabonen in de EU nog bescheiden, merkt het CBS op. Bedroeg het totale landbouwoppervlak sojabonen in de EU vorig jaar 901.000 hectare, in de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië waren in 2016 oppervlaktes van respectievelijk 33,5 miljoen hectare, 33,2 miljoen hectare en 19,5 miljoen hectare te vinden.