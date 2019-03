Het Verenigd Koninkrijk trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog 26 dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien. In deze rubriek proberen we één simpele vraag te beantwoorden: wat gebeurde er deze week in Brexit-land?

May schuift op, plant stemmingen voor uitstel en tegenhouden 'no deal'

De week begon niet bepaald rustig voor de de Britse premier Theresa May. Maandag dreigden vijftien ministers op te stappen als May een zogeheten 'no deal'-scenario niet uitsloot. De premier wist deze potentiële opstand te sussen door dinsdag twee extra stemmingen aan te kondigen.



Op dinsdag 12 maart zullen Britse parlementsleden voor de tweede maal stemmen over het Brexit-akkoord van May. Dit werd eind januari al afgewezen. Als de deal weer wordt weggestemd, zal het Britse Lagerhuis de volgende dag opnieuw moeten stemmen. Ditmaal over de vraag of de parlementariërs een 'no deal'-Brexit willen.

Dit is een concessie van May, ze weigerde keer op keer dit scenario uit te sluiten, vanwege een "verslechtering van de onderhandelingspositie" wanneer dit zou gebeuren.

Mocht het Britse Lagerhuis nou ook geen trek hebben in een Brexit zonder akkoord, dan keren ze op 14 maart weer terug naar Westminster om te stemmen over een uitstel van Brexit. Naar verwachting zal May bij een "ja" op deze stemming vragen om een uitstel tot juli.

Wanneer wordt er over wat gestemd in het Lagerhuis? 12 maart: Stemming over Brexit-akkoord, herkansing van eerdere stemming in januari

13 maart: Als de Britse parlementariërs wederom tegen het akkoord stemmen, volgt er een stemming of ze een 'no deal' willen.

14 maart: Als ze ook tegen een 'no deal' zijn, wordt er gestemd over een uitstel van Brexit. De tijdslimiet hiervan is onbekend

Wat was er ook alweer mis met een Brexit zonder akkoord?

Onder meer dat het economisch gezien schadelijk zal zijn voor de economie van het Verenigd Koninkrijk. Althans, die conclusie trok de Britse overheid dinsdagavond in een document over de gevolgen van een 'no deal' op de Britse economie.

Volgens de Britse overheid zal de omvang van haar economie de komende vijftien jaar 6 tot 9 procent kleiner zijn dan wanneer er wél een akkoord wordt bereikt. 'No deal' zou Noord-Ierland en het noordoosten van het VK het hardst raken. Deze gebieden zouden respectievelijk een negatieve impact van 9 en 10,5 procent op hun economie merken.

EU wil niet meer tijd maar beslissingen zien

Een 'no deal' zou het Verenigd Koninkrijk economisch gezien dus flink schaden, vandaar dat uitstel misschien wel een goed idee is. Toch was de reactie vanuit de Europese Unie op de extra stemmingen niet erg positief.

“We hebben niet meer tijd nodig, maar beslissingen” Michel Barnier, EU-hoofdonderhandelaar

"Mochten de Britten bij de EU aankloppen voor verlenging, dan willen wij graag weten waarvoor", stelt EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier in een interview met de Franse radiozender Europe 1. "We hebben niet meer tijd nodig, maar wat we nodig hebben, zijn beslissingen ”, zegt de toponderhandelaar.

De Franse president Emmanuel Macron reageerde ook terughoudend en stelde dat "Frankrijk het uitstel zal blokkeren als de Britten geen 'nieuwe keuze' maken". Ze kunnen dus niet later met dezelfde problemen op de proppen komen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf aan niet tegen een potentiële verlenging te zijn.

May paait Labour-leden om toch voor haar deal te stemmen

Met de twee aangekondigde stemmingen verandert er veel, maar ook weer niet. Uiteindelijk zal May haar akkoord toch door het Britse Lagerhuis moeten loodsen, of dat nou in maart gebeurt, of in juni.

Het speerpunt van de Britse regering in de onderhandelingen met de EU is al maandenlang hetzelfde: iets veranderen aan de backstop-regeling, de noodregeling die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet voorkomen.

Ook probeert May op een andere manier stemmen te winnen. The Guardian schreef donderdag dat de Britse premier volgende week extra garanties gaat geven over de rechten van werknemers na Brexit, om zo Labour-leden te paaien. Ze zal volgens het Britse dagblad onder meer beloven dat deze rechten niet achteruit zullen gaan.

Corbyn wil nu toch wel een tweede referendum

Na maandenlange twijfels over de Brexit-positie van partijleider Jeremy Corbyn en zijn Labour-partij schaarde hij zich donderdag achter een tweede Brexit-referendum.

Als het Britse parlement over twee weken niet akkoord gaat met zijn alternatief voor Mays Brexit-akkoord, wil de Labour-leider de keuze aan het volk laten.

Wat de keuzemogelijkheden bij dat referendum zijn, is niet helemaal duidelijk. Brexit-schaduwminister Keith Starmer (Labour) zei na de beslissing van Corbyn dat de keuze zou gaan tussen "een uitvoerbare Brexit-optie of in de EU blijven".

Waarom nu ineens wel? En zal het iets uitmaken?

Met deze stap wil Corbyn bovenal voorkomen dat nog meer Europagezinde fractieleden uit de partij stappen. Vorige week stapten er nog acht Labour-parlementariërs op vanwege de manier waarop de partij met Brexit omging. De dissidenten willen dat het VK in de EU blijft.

Naar verwachting zal de concessie van de Labour-leider, die zelf bekendstaat als een euroscepticus, weinig verschil maken. Binnen Labour zijn ongeveer twintig tot dertig fractieleden tegen een referendum, waardoor er flink wat steun nodig is vanuit de Conservatieve Partij om tot een meerderheid te komen.