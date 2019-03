470.000 mensen hebben hun belastingaangifte over 2018 ingestuurd op 1 maart, de eerste dag dat dit mogelijk was. Daarmee is het record van 410.000 aangiften van vorig jaar gebroken. Afgezien van twee kleine storingen verliep het volgens de Belastingdienst soepel.

Rond 15.00 uur vrijdagmiddag waren er al 300.000 aangiften binnen. De eerste dag is traditioneel druk, volgens een woordvoerder van de Belastingdienst, net als de weekenden en de laatste dag dat aangifte gedaan kan worden.

Dat het op 1 maart regenachtig was en in sommige delen van het land nog voorjaarsvakantie was, kan volgens hem hebben bijgedragen aan de extra drukte.

De woordvoerder bevestigt dat er een aantal storingen waren. Zo moesten sommige mensen net na middernacht zo'n vijf minuten wachten voordat ze via de app hun aangifte konden invullen. Het was na middernacht drukker dan verwacht in het systeem; in het eerste uur van 1 maart werden bijna zestienduizend aangiften gedaan.

Ook konden een aantal personen in de ochtend hun historische gegevens niet downloaden, zoals de vooraf ingevulde gegevens.

De rest van de dag heeft het systeem goed gefunctioneerd, aldus de woordvoerder. Het maximumaantal van 80.000 mensen die tegelijkertijd aangifte kunnen doen, is niet gehaald.

Acht miljoen aangiften

Mocht het gebeuren dat dat aantal wel overschreden wordt, dan wordt er een kleine vertraging toegepast zodat iedereen de aangifte kan indienen. "Net als dat je bij een file op de weg met een lagere snelheid toch al het verkeer door opstoppingen heen loodst", aldus de woordvoerder.

Acht miljoen mensen kregen dit jaar een blauwe envelop op de mat, met de uitnodiging om aangifte te doen. Als mensen voor 1 april hun aangifte verzenden, ontvangen ze voor 1 juli bericht van de Belastingdienst.