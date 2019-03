Het hof van beroep in de Canadese staat Quebec handhaaft een vonnis uit 2015 waarin drie grote sigarettenfabrikanten een schadevergoeding van 15 miljard Canadese dollar (bijna 11 miljard euro) moeten betalen aan meer dan 100.000 tabaksslachtoffers.

De uitspraak is een zware nederlaag voor de betroffen tabaksproducenten.

De rokers hadden de multinationals Imperial Tobacco Canada, JTI-MacDonald en Rothmans, Benson & Hedges (RBH) aangeklaagd omdat de bedrijven niet zouden hebben gewaarschuwd voor de gezondheidsrisico's van roken.

Een woordvoerder heeft laten weten dat de tabaksproducenten het "oneens" te zijn met de uitspraak. RBH liet in een verklaring al weten dat het in beroep wil gaan bij het Canadese hooggerechtshof.

De zaak sleept inmiddels al ruim twintig jaar

Voor de zaak in Quebec was er nog nooit een sigarettenfabrikant voor de civiele rechter gesleept in Canada. De zaak werd in 1998 al aangespannen, maar kwam pas in 2012 voor de rechter.

"Dit is een zware nederlaag voor de tabaksindustrie", zei Rob Cunningham van het Canadese kankerfonds. "Het beroepshof heeft de uitspraak van de rechter op enkele punten teruggedraaid, maar dat heeft het uiteindelijke resultaat niet wezenlijk veranderd."

British American Tobacco, het moederbedrijf van Imperial Tobacco Canada, heeft laten weten de uitspraak eerst goed te willen bestuderen. "In de komende komende dagen en weken zullen we beslissen over de volgende stappen."