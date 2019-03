Canada zegt de uitlevering van Meng Wanzhou aan de Verenigde Staten toe te staan. De financieel directeur van Huawei wordt verdacht van fraude.

De uitlevering moet nog worden goedgekeurd door de rechtbank, voordat Meng naar de VS wordt gebracht. In februari diende de VS een uitleveringsverzoek in.

De Huawei-topvrouw werd in december op verzoek van de VS aangehouden in Canada. Ze wordt verdacht van fraude en het ontwijken van economische sancties tegen Iran. Het is onder Amerikaanse sanctiewetten niet toegestaan om producten uit de VS naar gestrafte landen te exporteren.

Huawei en Meng ontkennen de verdenkingen. "Wij handelen altijd volgens de wetten van het land waar we ons bevinden", stelde Huawei.

Naast financieel directeur van Huawei is Meng ook de dochter van Ren Zhengfei, de voorzitter en oprichter van Huawei. Haar taken worden momenteel waargenomen door Liang Hua.