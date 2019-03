De Raad van State houdt een deel van de geplande uitbreiding van attractiepark de Efteling tegen. De formulering van de regels rond geluids- en verkeersoverlast zouden niet duidelijk genoeg zijn.

Da meldt de Raad van State vrijdag. Het gaat om de uitbreidingslocatie aan de noordoostkant van het park.

Het sprookjespark mag voorlopig geen gebruikmaken van de mogelijkheden die het bestemmingsplan geeft om daar te bouwen.

Volgens de rechter is de formulering van regels omtrent geluidsoverlast en het voorkomen van parkeerproblemen "niet sluitend". Er wordt daarom getwijfeld of dit bestemmingsplan wel standhoudt bij de definitieve uitspraak.

Efteling wacht met uitbreiding tot definitieve uitspraak

Verder stopt de Efteling zelf voorlopig met de uitbreiding van andere delen van het attractiepark totdat de Raad van State een definitieve uitspraak kan doen over beroepen die omwonenden hebben aangetekend. Pas later dit jaar wordt er een definitieve uitspraak verwacht in de zaak.

Het sprookjespark wil uitbreiden in Kaatsheuvel, maar zeven huishoudens hebben beroep aangetekend bij de Raad van State.

Ze zouden in hun woongenot worden aangetast door de geplande uitbreiding. Ook vrezen ze voor extra verkeer door een nieuwe toegangsweg naar het parkeerterrein.

"We zijn teleurgesteld dat we moeten wachten met de uitbreidingsplannen aan de oostkant van het park. De plannen zijn tot stand gekomen na een uitgebreid proces, waarin de inbreng van zoveel partijen én ook van de omwonenden heel zorgvuldig is verwerkt", laat een woordvoerder van de Efteling weten.