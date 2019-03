De halvering van het aantal dagen dat Amsterdammers hun woning via Airbnb mogen verhuren, verlaagt de impact op de huizenprijzen met minder dan de helft. Dat stellen economen van het ING Economisch Bureau in een nieuwe analyse.

Sinds dit jaar is het aantal dagen dat woningeigenaren hun woning mogen verhuren via Airbnb gehalveerd van zestig dagen naar dertig dagen.

ING heeft berekend dat de netto-opbrengst van een gemiddelde woning met een verhuurprijs van 151 euro per dag door de maatregel daalt van 4.264 euro per jaar naar 2.582 euro per jaar, een afname van bijna 40 procent.

De inkomsten halveren niet omdat de economen ervan uitgaan dat de woningeigenaren sowieso al dertig dagen per jaar van huis zijn. Als de woning zestig dagen kan worden verhuurd, moet de verhuurder dus extra kosten maken in de extra dertig dagen.

100.000 euro extra hypotheek door Airbnb

Met een opbrengst van 4.264 euro per jaar kan een woningeigenaar 101.500 euro extra lenen met de hypotheek zonder extra maandlasten. Met een opbrengst van 2.582 euro per jaar daalt dat bedrag naar 61.500 euro.

Econoom Mirjam Bani van ING legt uit dat dit de bovengrens is van een mogelijk prijseffect op de huizenprijzen. Naar het werkelijke effect is in Amsterdam tot nu toe geen onderzoek gedaan. In Los Angeles bleek uit onderzoek wel dat Airbnb in toeristische wijken een prijseffect had van 10 tot 14 procent.