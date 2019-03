Shell is van plan te investeren in de eerste fabriek in de Botlek in Rotterdam die van niet-recyclebaar afval methanol maakt. Methanol is een biobrandstof en een grondstof voor chemische producten.

Shell gaat hiervoor een samenwerkingsverband aan met vier partijen: het Franse Air Liquide, Nouryon (voorheen onderdeel van AkzoNobel), de Canadese afvalverwerker Enerkem en de Rotterdamse haven.

De zogenoemde ‘waste-to-chemical’-fabriek zal jaarlijks tot 360.000 ton niet-recyclebaar afval van meer dan 700.000 huishoudens verwerken tot groene methanol.

Deze methode bespaart de partijen naar eigen zeggen 300.000 ton aan CO2-uitstoot ten opzichte van de reguliere methanolproductie, die met kolen of gas gebeurt. Het is de bedoeling dat Shell en Nouryon afnemer van het eindproduct worden.

Naar verwachting is de bouw van de fabriek, die ruim 200 miljoen euro gaat kosten, in 2021 klaar.