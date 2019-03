Het komende jaar stijgen de gemeentelijke woonlasten gemiddeld met 3,4 procent. In 73 gemeenten is die stijging zelfs meer dan 10 procent. Vooral de afvalstoffenheffing wordt flink duurder, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH).

Zo is de rekening voor huiseigenaren in de gemeente Cuijk gemiddeld 106 euro hoger dan vorig jaar. In Beek, Veghel, Schijndel en Eemnes gaat de aanslag met zo'n 90 euro omhoog. In Amsterdam betalen woningbezitters 65 euro meer aan de gemeente.

Gemiddeld zijn de gemeentelijke woonlasten, waar de afvalstoffenheffing en rioolheffing onder vallen, 774 euro. De hoogste woonlasten zijn voor huizenbezitters in Bloemendaal, waar woningbezitters gemiddeld 1.330 euro betalen aan hun gemeente. Dat is 200 euro meer dan in 2018.

Er zijn ook gemeenten waar woonlasten lager uitvaller. In Waddinxveen, Goes en Bladel betalen huiseigenaren 30 euro minder.