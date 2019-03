Fastfoodketen McDonalds Nederland boekte in 2018 een omzet van 896 miljoen euro. Dat is een stijging van 10,3 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral de ontbijtjes deden het goed; de verkoop daarvan groeide met 17,6 procent.

Volgens algemeen directeur Erwin Dito komt dit door de nieuwe strategie van het bedrijf, dat heeft ingezet op een uitbreiding van het assortiment met zeventien producten, zoals zoeteaardappelfrieten en burgers met guacamole.

De Nederlandse tak kreeg in het afgelopen jaar bijna 5 procent meer gasten over de vloer. De fastfoodketen is van plan nog meer in te zetten op ontbijtjes en thuisbezorgdiensten, die nu nog in 28 restaurants aangeboden worden.

McDonald's heeft in Nederland 247 restaurants. Het bedrijf meldt in de komende jaren nog vijf extra vestigingen te willen openen.