De NS heeft in 2018 de winst flink zien stijgen en presteert ook beter in de ogen van reizigers. Alleen de hogesnelheidslijn (HSL) blijft een probleemdossier voor het concern.

De winst steeg vorig jaar van 47 miljoen euro naar 116 miljoen euro. Ook de omzet steeg flink, namelijk van 5,1 miljard euro naar 5,9 miljard euro. Dit was voor een groot deel te danken aan de start van een concessie in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland stegen de opbrengsten uit het reizigersvervoer met 5 procent.

De omzet uit het buitenland groeide van 2 miljard euro naar 2,8 miljard euro. De NS is vooral actief in het Verenigd Koninkrijk. Zo startte het spoorbedrijf met het exploiteren van de concessie in West Midlands in het VK, met een omzet van 574. De NS begon eind 2017 met deze reisdiensten in Birmingham, waarvoor het bedrijf via een aanbesteding een vergunning kreeg.

"Ondanks de cao-stijging van 2,3 procent in vergelijking tot de indexatie van onze prijzen met 1,2 procent zijn we in staat geweest het resultaat te verbeteren", zegt financieel directeur Bert Groenewegen. Volgens hem is de hogere winst te danken aan een stijging van de omzet, een reductie van de kosten en procesverbeteringen.

Het algehele klantoordeel steeg van 80 procent in 2017 naar 86 procent in 2018. De reizigerspunctualiteit ging omhoog van 91,6 procent naar 92,6 procent. Reizigers hadden ook net iets meer kans op een zitplaats.

Hogesnelheidslijn presteerde minder

Alleen de prestaties van de HSL gingen naar beneden. De punctualiteit voor reizigers daalde van 83,5 procent naar 82,5 procent. De kans op een zitplaats daalde van 96 procent naar 94 procent.

De HSL had in het laatste kwartaal van vorig jaar en begin dit jaar last van onder meer een softwareprobleem. Samen met fabrikant Bombardier heeft de NS gewerkt aan een oplossing waar het concern voorzichtig positief over is.

Bedrijfsresultaat krijgt hogere prioriteit

Op alle belangrijke onderdelen waar de NS op wordt beoordeeld, scoort het concern in 2018 een voldoende.

"Nu de belangrijkste prestatie-indicatoren en klanttevredenheid op orde zijn, krijgt het bedrijfsresultaat een hogere prioriteit", zegt Groenewegen. "Uiteraard met als randvoorwaarde dat we de balans houden tussen een financieel gezond huishouding, goede operationele prestaties en investeringen.