Topman Mercedes vertrekt

Dieter Zetsche, die nu nog leiding heeft over de Amerikaanse Chrysler-divisie van het concern, neemt de leiding over Mercedes waar, totdat voor Cordes een opvolger is gevonden, zo maakte DaimlerChrysler donderdag bekend. Dat kan volgens ingewijden een jaar duren.

Geruchten

Er gingen al geruchten dat Cordes het concern zou verlaten. Eind juli maakte hij gebruik van een optieregeling voor de aankoop van aandelen DaimlerChrysler. Die stukken verkocht hij, waarmee hij een winst maakte van ongeveer een half miljoen euro.

Cordes zou er niet mee kunnen leven dat Zetsche het hele DaimlerChrysler-concern gaat leiden. Zetsche komt in de plaats van de huidige topman, Jürgen Schrempp, die eind dit jaar vervroegd opstapt. Toen dat bekend werd, bood Cordes aan op te stappen. Hij had volgens Duitse media zijn zinnen op de toppositie gezet.

De 54-jarige Cordes is 29 jaar in dienst van de onderneming geweest. In 1997 kwam hij in de directie van wat toen nog Daimler-Benz AG heette. In 2000 kreeg hij als opvolger van Zetsche de vrachtwagendivisie onder zich. Het lukte hem in ieder geval om die divisie in Duitsland weer gezond te maken zonder gedwongen ontslagen.

Imago

Cordes laat Mercedes in een niet al te florissante positie achter. Elektronische problemen hebben het imago en de winst van het luxemerk aangetast. De Smart-stadsauto, die ook onder Mercedes valt, heeft nog niet echt winst opgeleverd en ook de Maybach-limousine, moet zich nog helemaal waarmaken.

Onder de namen die in het geruchtencircuit de ronde doen als opvolger van Cordes, zit die van Wolfgang Bernhard. Eind juli vorig jaar verliet hij DaimlerChrysler om bij Volkswagen orde op zaken te stellen. In 2000 stuurde Schrempp hem samen met Zetsche naar de Verenigde Staten om Chrysler te saneren. Bernhard was medeverantwoordelijk voor het schrappen van 26.000 banen daar.