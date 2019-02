In 2018 groeide de omzet van de horeca in Nederland met 6,9 procent, wat de grootste groei is na 2000. Dit is het zesde jaar op rij dat de horeca-omzet elk kwartaal toeneemt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Ook het volume van de horeca nam toe, met 3,9 procent over het hele jaar. Onder het volume worden het aantal consumpties en overnachtingen gerekend.

In het vierde kwartaal van 2018 steeg de omzet van de branche met 1,8 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het volume steeg met 1,7 procent.

Fastfoodrestaurants op kop met omzetgroei

De omzet van eet- en drinkgelegenheden nam met 1,7 procent toe. Het aantal verkochte consumpties steeg met 1,4 procent.

Vooral fastfoodrestaurants deden het goed: hun omzet groeide met 3,2 procent het sterkst. Cafés, restaurants en kantines en cateraars stonden ook in de plus. Kantines en cateraars zetten dan wel meer om, ze verkochten wel een minder groot aantal consumpties. Deze volumedaling van 0,8 procent was de eerste sinds een jaar.

Ook de omzet van overnachtingsgelegenheden nam toe, met 1,9 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Het is de achtste kwartaalstijging op rij. Het volume steeg met 2,8 procent, en de prijzen daalden licht.

De omzet van hotels steeg met 2 procent, bij een stijging van het aantal overnachtingen van 2,3 procent. De omzet van andere logiesverstrekking, zoals vakantiehuisjes en kampeerterreinen, steeg met 1,7 procent.

Ondernemers hebben vertrouwen, ondanks personeelstekort

Het ondernemersvertrouwen past bij de goede resultaten, en is positief aan het begin van het eerste kwartaal van 2019. Het personeelstekort in de sector is iets gekrompen, hoewel 28 procent van de ondernemers nog altijd aangeeft belemmerd te worden door een tekort.

Het personeelstekort loopt al vanaf het vierde kwartaal van 2016 op. Aan het eind van het vierde kwartaal van 2018 stonden er zo'n negentienduizend vacatures open in de horeca.