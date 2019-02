Het economisch sentiment in de eurozone heeft in februari met 106,1 punten een nieuw dieptepunt bereikt. Sinds november 2016 is het vertrouwensniveau niet zo laag geweest, meldt de Europese Commissie donderdag op basis van de Economic Sentiment Indicator (ESI).

De ESI toont maandelijks de stemming van onder meer de industrie en consumenten.

In Nederland groeide het algehele vertrouwen in de economie wel, van 110,2 punten in januari naar 112,3 punten in februari. In Frankrijk en Italië nam het vertrouwen af, er was een lichte daling te zien in Duitsland en in Spanje bleef het vertrouwen even groot.

Voor de achtste maand op rij daalt de indicator voor de eurozone. Vooral het sentiment in de industrie bekoelde. Managers rapporteren meer zorgen over voorraden en orders en stellen verwachtingen over hun productie naar beneden bij. Het vertrouwen van de industrie zakte daarmee met 0,4 punten, terwijl de verwachtingen rond de 0,1 punten in de min lagen.

De dienstensector had wel meer vertrouwen. Daar nam de indicator met 1,1 punt toe naar 12,1 punten. Consumenten hadden ook meer vertrouwen dan in januari, toen het consumentenvertrouwen 7,9 punten in de min stond. In februari stond het vertrouwen nog 7,4 punten in de min.

Sinds november 2016 is het vertrouwensniveau niet zo laag geweest. Economen die door Reuters werden gevraagd om een verwachting, voorspelden echter een nog iets lagere score van 106 punten.