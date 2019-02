De Amerikaanse economie is ondanks een langzamere groei gezond, stelt Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell dinsdagmiddag bij een halfjaarlijkse getuigenverklaring over het monetaire beleid in het Amerikaans Congres. De ontmoeting vindt later op de dag plaats, maar Powell publiceerde zijn verklaring van tevoren.

Volgens de voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, groeit de economie van de VS "in een solide tempo, maar iets langzamer dan in 2018".

Powell stelt in de verklaring die hij gaat afleggen tegenover Amerikaanse senatoren dat de economische omstandigheden gezond en gunstig zijn, ondanks een aantal onzekerheden.

Door de vertraging van de economie en de toegenomen onzekerheid stapte de 'Fed' in januari over naar een 'geduldig' beleid. In 2018 verhoogde het systeem van centrale banken viermaal de belangrijkste rentestand, maar dat tempo wordt afgeremd.