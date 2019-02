De Amerikaanse kamer van koophandel in China heeft zich uitgesproken voor het behoud van invoertarieven voor Chinese producten. Het gaat hier specifiek om het behoud van invoertarieven tijdens de onderhandelingen tussen de twee partijen, schrijft de voorzitter van de bedrijfslobby dinsdag.

"Er zijn gemengde gevoelens over invoertarieven, maar de meerderheid is voor het in stand houden of verhogen ervan", stelt Tim Stratford, de voorzitter van de kamer van koophandel in China.

10 procent van de leden van de Amerikaanse kamer van koophandel in China wil alsnog een verhoging van de invoertarieven zien. Deze verhoging werd maandag door de Amerikaanse president Donald Trump uitgesteld. 43 procent van bedrijfslobbyleden heeft een voorkeur voor het gelijk houden van de tarieven en uitstel van de deadline.

De organisatie schrijft ook te willen dat de VS meer druk uitoefent op de Chinezen, om zo een gelijk speelveld te creëren voor Amerikaanse bedrijven in China.

Deadline voor verhogen invoertarieven wordt uitgesteld

Maandag maakte Trump bekend nog geen hogere invoertarieven in het leven te roepen. De deadline voor het verhogen van de tarieven stond op 1 maart 2019, maar wordt verschoven omdat de onderhandelingen goed gaan.

Trump en de Chinese president Xi Jinping vergaderden afgelopen weekend met de hoop op een oplossing voor de handelsoorlog tussen de landen.