De gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen is in januari voor het eerst boven de 300.000 euro uitgekomen. Vorige maand wisselde een woning voor gemiddeld 302.157 euro van eigenaar, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster dinsdag.

Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder zijn koopwoningen in januari 8,7 procent in prijs gestegen. De prijsstijging van woningen trekt aan. In december stegen huizenprijzen nog met 8,4 procent.

Vergeleken met het dal in juni 2013 waren koopwoningen in januari 36 procent duurder. Ten opzichte van de piek in augustus 2008 zijn koopwoningen 6,5 procent duurder.

In totaal zijn er vorige maand 15.125 woningen verkocht, een daling van 6 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.