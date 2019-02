De SEC, de beurswaakhond van de Verenigde Staten heeft een rechter in New York dinsdag gevraagd om Tesla-baas Elon Musk in gebreken te stellen voor het breken van de regels in een overeenkomst die is opgesteld na foutieve uitingen van Musk op Twitter.

De beurswaakhond verwees na de tweet waarin Musk zei dat Tesla in 2011, nul auto's produceerde, maar dat zij in 2019 zo'n 500.000 auto's zou maken. Dit klopte echter niet en Musk heeft volgens SEC geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze tweet.

Een Amerikaanse rechter keurde in oktober van 2018 een overeenkomst tussen de baas van Tesla en de SEC goed.

Tesla zelf heeft niet gereageerd op de verklaring van de beurswaakhond.