De SEC, de beurswaakhond van de Verenigde Staten, heeft een rechter in New York gevraagd te oordelen over de vermeende schending van een eerdere schikking met Tesla-topman Elon Musk.

De beurswaakhond verwijst naar een tweet van Musk van 20 februari waarin hij stelt dat Tesla in 2011 nul auto's produceerde, maar het bedrijf in 2019 zo'n 500.000 auto's zou maken.

In werkelijkheid verwacht het bedrijf 400.000 auto's te maken. Volgens de SEC heeft Musk ook vooraf zijn tweets niet laten goedkeuren, zoals hij wel had afgesproken met de toezichthouder. De afspraken zijn vastgelegd bij een schikking na eerdere misleidende tweets.

Vorig jaar schreef Musk dat hij Tesla van de beurs kon halen, omdat hij de financiering hiervoor had rondgekregen. Later bleek dat hier niks van waar was. De topman gooide het op een schikking met de SEC om vervolging te ontlopen.

Tesla heeft niet gereageerd op de verklaring van de beurswaakhond.