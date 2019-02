De gemiddelde Nederlander is 21.000 euro rijker geworden sinds 1999, stelt de Duitse denktank Centre for European Policy in een maandag gepubliceerd rapport.

In Duitsland heeft men nog meer geprofiteerd van de invoering van de euro. De gemiddelde Duitser werd namelijk 23.000 euro rijker. Aan de andere kant waren Italianen en Fransen respectievelijk 74.000 euro en 56.000 slechter af.

In 1999 werd de euro ingevoerd in financiële systemen. In 2002 werden de munten en bankbiljetten in omloop gebracht.

Voorafgaand aan de invoering van de euro konden de Italiaanse en Franse overheden hun economieën concurrerender maken door hun valuta te devalueren. Met de euro hebben ze dit middel echter verloren en zijn hervormingen nodig om de economie op orde te krijgen, schrijven de onderzoekers.

De auteurs van het rapport vergeleken de prestaties van acht eurolanden met andere staten buiten de euro die een vergelijkbaar groeipad hadden voorafgaand aan 1999. Zo werd Nederland bijvoorbeeld vergeleken met Denemarken, Nieuw-Zeeland, Singapore en Japan.

Ook Griekenland beter af

Zo kan het ook dat de gemiddelde Griek volgens de opstellers van het rapport 190 euro beter af is dan zonder de euro, ondanks de enorme crisis waar het land nog steeds onder gebukt gaat.

Naast Frankrijk en Italië zouden ook Spanje (-5.031 euro), België (-6.370 euro) en Portugal (-40.604 euro) slechter af zijn door de intrede van de euro.

Ierland, een van de snelst groeiende economieën in Europa, werd niet meegenomen in het rapport omdat er niet genoeg gegevens waren.