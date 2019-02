Nederlandse beleggers zijn voor het eerst in maanden weer eens positiever over de markt, blijkt zaterdag uit de Beleggersbarometer van ING. In de tweede helft van 2018 viel het beleggersvertrouwen steeds verder terug door de onrust op de beurzen.

De graadmeter komt voor februari uit op 120 punten, in januari was dit nog 104 punten. Het optimisme kan verklaard worden door de verbetering van de economische situatie in Nederland, stelt ING. De stijgende AEX vergroot het vertrouwen van beleggers ook.

"Blijkbaar zijn de zorgen over de Brexit en de handelsoorlog wat afgenomen", stelt Simon Wiersma, beleggingsstrateeg bij ING Investment Office.

Wiersma is verrast over de stijging van het vertrouwen, omdat de groei van de Nederlandse economie in februari naar beneden werd bijgesteld en het consumentenvertrouwen daalde.

De beleggersindex van ING loopt van 0 tot 200. Scores boven de 100 duiden op een positief sentiment.